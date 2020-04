Studenti e didattica online: a Galeata i computer arrivano a domicilio

L'amministrazione comunale di Galeata ha provveduto a consegnare a domicilio computer per la didattica online, messi a disposizione dalla Scuola Primaria Don Giulio Facibeni e dalla Scuola Secondaria Flavio Biondo. "I pc - spiega il sindaco Elisa Deo - sono stati consegnati agli alunni ed alle famiglie di Galeata che non possedevano le strumentazioni adeguate o sufficienti per poter fruire del servizio della didattica a distanza". Dal primo cittadino un ringraziamento alla preside Valentina Rossi, all’Ufficio Segreteria della scuola per il coordinamento dei lavori, ed agli amministratori per lo smistamento casa per casa di tutti i pc.

