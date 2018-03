Gli studenti dell'Aeronautico in visita al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli

Martedì il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli ha ricevuto la visita delle quinte Classi dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca” di Forlì. Gli studenti e i loro accompagnatori sono stati ricevuti dal Comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il tenente colonnello Luca Zorzan che, nel briefing di presentazione, ha illustrato le caratteristiche e i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare e, in particolare, dell’ente forlivese.

Dopo la proiezione di alcuni video didattico/informativi, la visita è proseguita nelle infrastrutture dell’ente e, in particolare, nelle officine delle lavorazioni meccaniche, “core business” delle attività del Secondo Gruppo. Gli studenti e i loro professori sono stati accompagnati in tutti i reparti tecnici dove hanno potuto osservare le principali fasi manutentive dei mezzi ad alta valenza operativa. Particolare interesse ha suscitato la presenza all’interno dell’officina di macchinari ed attrezzature di alto livello, tramite le quali le maestranze civili e militari hanno mostrato ai visitatori i diversi processi di lavorazione.

Nel momento del saluto, Zorzan ha sottolineato come questo tipo di visite "siano particolarmente importanti affinché sia possibile trasmettere anche alle nuove generazioni l’importanza del ruolo delle forze armate per il Paese e in particolare quello dell’Aeronautica Militare, anche nella sua componente logistica, pronta ad essere utile al territorio in maniera sempre più radicata e snella". La professoressa Marta Camporesi, a nome delle due classi, ha ringraziato l'Aeronautica Militare e, nello specifico, il 2° Gruppo per aver concesso agli studenti dell’Itaer l’opportunità di visitare "una realtà produttiva così efficiente, proprio alla vigilia della fine del loro ciclo scolastico superiore, apprezzando allo stesso tempo l’altissimo livello tecnico e professionale del personale".