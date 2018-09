"Stufe spente", esentati i comuni montani e pedemontani. Sorridono Frassineti e Valbonesi

Dopo che la Regione Emilia Romagna ha comunicato che saranno esentati i comuni montani e parzialmente montani dalle misure del PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) sugli impianti a biomasse per il riscaldamento, il Presidente dell'Unione della Romagna Forlivese, Giorgio Frassineti, e il Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, esprimono il loro apprezzamento e il loro sollievo, per la soluzione positiva di quello che sarebbe diventato un problema economico e sociale per molti cittadini.



“Il nostro lavoro è stato premiato - dichiara il sindaco di Santa Sofia - e viene riconosciuto che i nostri territori non sono i responsabili dell'inquinamento dell'aria della pianura Padana ma, anzi, sono quelli che attenuano tali fenomeni. Come Unione dei Comuni, ci siamo mossi subito, senza scadere nelle polemiche, e questo dimostra che quando si lavora i risultati si ottengono. Non si prendano i meriti coloro che da fuori, cercando di riciclarsi politicamente, hanno urlato, offeso e creato paure e tensioni inasprendo il clima e complicando solamente le soluzioni”.



Il presidente dell'Unione dei Comuni, Giorgio Frassineti, dichiara: “Voglio ringraziare il Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi. Se i comuni montani saranno esenti dalle norme su camini e stufe a pellets, lo dobbiamo alla sua forza e determinazione nel portare le giuste ragioni davanti all'assessore Gazzolo della Regione Emilia Romagna. Anche il suo territorio - prosegue - ha parlato per lui. Il polmone dell'Emilia Romagna sono i Comuni montani. L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese lo aveva delegato per affrontare lo spinoso e per certi versi ingiusto regolamento. Santa Sofia con le sue foreste è oggi il simbolo di questo successo. Grazie Daniele”.



Frassineti e Valbonesi concludono ringraziando l'Assessore Gazzolo: “Per la disponibilità e la comprensione nell'accogliere le ragioni e le istanze, che sono venute dai sindaci del nostro territorio”.