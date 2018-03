Su Sky Arte uno speciale dedicato alla mostra al San Domenico sul '500

In occasione della mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” allestita ai Musei San Domenico di Forlì, Ege Produzioni, in coproduzione con B/Ats, ha realizzato uno Speciale televisivo per Sky Arte, trasmesso in prima serata lunedì 5 marzo, alle ore 20.45 su Sky Arte Hd (canale 120 e 400 di Sky) che sarà on air in ulteriori venti repliche nelle diverse fasce orarie, fino alla fine del mese di giugno. Lo speciale, realizzato grazie all’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì, racconta (con un approccio non convenzionale e con il fine di rendere televisivamente, e appieno, tutte le potenzialità di fascino, di suggestione e di coinvolgimento della mostra e del suo concept )di quel secolo straordinario e irripetibile che è il ‘500.

Voce narrante dello speciale è Pilar Abella, attrice e conduttrice, che racconta il percorso espositivo attraverso “l’incontro” con i 190 capolavori presenti negli spazi museali e le interviste ai curatori della mostra ed ai rappresentanti istituzionali. Una narrazione suggestiva sulle peculiarità e valenze – storico artistiche, storico sociali, storico culturali – di questa straordinaria epoca. 30 minuti nei quali si assiste ad un vero e proprio viaggio nell’arte sacra e profana del’500, arricchita anche da immagini provenienti della Sala dei Carracci della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Un racconto che accompagna lo spettatore in un’affascinante riflessione, tra critica e arte, tra ricerca storiografica e produzione artistica avvenuta nell’età delle Riforme del XVI secolo. Una età in cui speculazione intellettuale, arte e filosofia sono una materia sola – un unicum che spesso trova linguaggio ed espressione attraverso il genio di artisti che sono alle fondamenta del nostro immaginario e delle nostre idee.