Successo anche per la mostra di Mustafa Sabbagh: più di 8.000 presenze

“È stata una mostra davvero sentita dalla cittadinanza, un evento che ha dimostrato un interesse per l'arte contemporanea da parte dei forlivesi che non ci aspettavamo assolutamente”: è il giudizio espresso da Elisa Giovanetti, assessora alla Cultura e da Cristina Ambrosini la Dirigente del Servizio Cultura e Musei, sulla mostra che ha visto al San Domenico la mostra antologica itinerante di Mustafa Sabbagh “XI Comandamento: Non dimenticare”.

Alla mostra si sono registrate più di 8000 presenze, un dato significativo che dimostra come anche l’arte contemporanea possa far breccia nell’interesse dei cittadini. “Mi hanno regalato l’opportunità di agire in libertà per quanto riguarda l'organizzazione della mostra - spiega l'artista Mustafa Sabbagh presente a Forlì -, per un artista la libertà è fondamentale. La libertà ci permette di trasmettere energia ed è questo che secondo me hanno colto i cittadini”.

Sabato 13 gennaio a conclusione di "XI Comandamento: non dimenticare", importante progetto artistico che ha visto l'artista Mustafa Sabbagh protagonista nei Musei San Domenico e in altre sedi culturali, il "Collettivo Cinetico" propone una iniziativa con atti performativi appositamente creati per Sabbagh e per la mostra. La mostra inoltre rimarrà aperta anche domenica dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito.