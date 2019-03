Successo di pubblico per il primo giorno della Segavecchia

Gran bagno di folla e giovani alle giostre e alle sfilate dei carri, con code per l'attesa è giovani in fila. Il primo giorno della Segavecchia è stato un successo di pubblico che ha trovato più occasioni di divertimento per tutti per soddisfare i gusti di tutti: dal luna park alle bancarelle tradizionali, dalla frutta secca agli spettacoli teatrali, dai prodotti tipici allo sport, dalla fiera alle visite al museo. Nella prima delle due domeniche della festa le tradizionali sfilate e sfide tra carri mascherati, allestiti nelle lunghe e fredde notti invernali, con grande maestria e passione, dai mastri carristi. Nella seconda domenica, prima la Vecchia verrà portata in corteo assieme ai carri allegorici attraverso le vie del paese per essere sottoposta allo scherno dei tanti accorsi per assistere all’atto finale, ovvero il taglio del grande fantoccio dal quale fuoriesce una cascata di dolci e balocchi che fanno la gioia di tutti i bambini. Al termine dei festeggiamenti, un maestoso gioco pirotecnico di suoni, luci e colori si prolungherà a lungo nel cielo sopra Forlimpopoli, per simboleggiare il fuoco purificatore e i colori della festa che cancellano il buio e il freddo dell’inverno.