Suicida per amore: il dramma di una trentenne. La sofferenza raccontata in un diario

Uno shock che non è riuscita a superare. La rottura di una storia sentimentale durata 7 anni. Così una 30enne di nazionalità polacca ha scelto di farla finita con la vita. Il drammatico gesto si è consumato nella tarda serata di mercoledì in una località dell'entroterra forlivese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Predappio, la vittima era giunta in Italia a casa della madre a seguito della fine di una relazione di circa sette anni.

Nell’ultimo periodo la ragazza avrebbe mostrato forte sofferenza e per questo ha raggiunto la madre in Romagna. Ma il viaggio non è servito per mettersi alle spalle il passato. E mercoledì sera ha deciso di suicidarsi, impiccandosi collegando un cordone alla maniglia dell’anta di una finestra.

Gli uomini dell'Arma hanno trovato un diario dove la giovane aveva annotato il suo disagio ed il proprio intento suicidia. La salma è stata rimossa come disposto dalla magistratura e trasportata obitorio dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.

Foto di repertorio