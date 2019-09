Tragedia sui binari, muore una donna. Traffico ferroviario in tilt: cancellazioni e ritardi

Tragedia sui binari nella prima mattinata di sabato. Una donna ha perso la vita dopo esser stata travolta da un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 lungo la linea Bologna-Ancona, tra Cesena e Villa Selva. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per gli accertamenti giudiziari. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un suicidio. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni, con ritardi fino a 200 minuti per cinque convogli (sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce).

E' stato cancellato il treno regionale R 6462 Rimini-Bologna Centrale delle 7.30, mentre il regionale R11524 con partenza da Rimini alle 6.56 è stato limitato a Santarcangelo di Romagna e il regionale R2121 partito da Bologna alle 6.32 è stato limitato a Forlì. Il FA 8806 partito da Pescara alla 5.55 è stato invece istradato su percorso alternativo, con maggior tempo di percorrenza di 140 minuti. Alle 9.30 il traffico ha ripreso parzialmente.

Foto di repertorio