Suicidio sui binari, le indagini della Polizia Ferroviaria: identificata la vittima

E' stata identificata la vittima della tragedia lungo i binari avvenuta mercoledì sera tra Forlì e Villa Selva. Si tratta di un forlivese di 54 anni. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno appurato che si è trattato di un suicidio. Il dramma si è consumato poco dopo le 21 al cavalcavia del Ronco, all'altezza di via Borghetto Casello . Subito è stato dato l'allarme al 118, con l'intervento del personale di Romagna Soccorso con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, con i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente bloccata, riprendendo già nella tarda serata.