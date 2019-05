Si arrampica, scavalca e si getta nel vuoto. Un volo di cento metri: tragedia alla diga di Ridracoli

Si è arrampicato sulle barriere di sicurezza del coronamento della diga di Ridracoli. Le ha scavalcate e poi si è gettato nella parte esterna dell'invaso, quella senz'acqua, facendo un volo di oltre cento metri e schiantandosi a terra perdendo la vita sul colpo. Tragedia nel pomeriggio di sabato all'invaso dell'alta val Bidente, tra i comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia e all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

A dare l'allarme sono state alcune persone che, almeno secondo le prime indiscrezioni, avrebbero visto il corpo dell'uomo proprio sotto l'imponente muro in cemento armato del gigante di Ridracoli. Il fatto si è consumato intorno alle 16.45. Sul posto i Carabinieri per fare luce su quanto accaduto e il Soccorso Alpino per il recupero dei resti. Non si conoscono le generalità della vittima.