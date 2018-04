Tragedia a Forlimpopoli: si impicca nel terrazzo di casa e muore

Ha scelto di farla finita con la vita, impiccandosi. Dramma nel primo pomeriggio di mercoledì nel cortile di un'abitazione di Forlimpopoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30, quando contemporaneamente si è verificato un tragico incidente stradale a Forlì costato la vita ad una ragazza di 29 anni. Un anziano vedovo di 81 anni, per motivi in corso d'accertamento ai Carabinieri, si è tolto la vita nel cortile di casa. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha legato la fune alla ringhiera del terrazzo, raggiunto con una scala. Quindi ha compiuto l'insano gesto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Un mercoledì nero