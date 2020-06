Suicidio nel cuore del centro storico di Forlì: perde la vita dopo un volo di 10 metri

Suicidio nel cuore del centro storico di Forlì. Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio, poco dopo le 17, in Corso Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, una donna si è lanciata dalla finestra di uno stabile, impattando per terra dopo un volo di circa dieci metri. I passanti hanno subito allertato il 118: sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la donna non c'era già più nulla da fare.

Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge. Il personale della Questura ha effettuato un sopralluogo, cercando elementi che potessero chiarire le cause che hanno spinto la vittima al drammatico gesto.

FOTO DI REPERTORIO