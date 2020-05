Meldola, si lancia nel vuoto e perde la vita: nuova tragedia al ponte dei Veneziani

E' tristemente noto come il ponte dei suicidi. Ennesimo dramma al ponte dei Veneziani, a Meldola. A togliersi la vita un anziano di 87 anni. L'episodio si è consumato lunedì notte. A dare l'allarme, intorno alle 4, è stata un'automobilista in transito, che ha notato una vettura ferma con le quattro frecce inserite ed uno sportello aperto. Temendo il peggio, alla luce dei tragici precedenti per i quali è noto il ponte, ha allertato i Carabinieri.

Sul posto sono giunti gli uomini dell'Arma ed i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo dopo esser impattato contro la massicciata del fiume. Le indagini hanno consentito agli investigatori di chiarire le cause del dramma, riconducibili a motivi personali.