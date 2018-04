Sul palco del Teatro Verdi il Liceo Carducci mette in scena i suoi talenti

Un’intera giornata all’insegna della creatività e delle arti performative è quella che venerdì 27 aprile vedrà protagonista il Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” di Forlimpopoli e che, da mattina a sera, animerà il palco del Teatro Verdi nella Rocca di Forlimpopoli. Al mattino dalle 10.30 alle 13.05 andrà in scena “Musical Around the World”, lo spettacolo teatrale interpretato dai ragazzi del Liceo e realizzato in collaborazione con Ilaria Foschi, cofondatrice insieme a Marco Mancini della compagnia teatrale “Quinte Strappate” di Cesena. “Il musical è un progetto – dichiara la regista, che da più di dieci anni collabora col Carducci –che vede coinvolti in maniera trasversale gli alunni delle cinque classi del Liceo e in cui l’inclusione e la disponibilità a mettersi in gioco sono gli ingredienti fondamentali, tanto che in sole dieci ore i ragazzi sono riusciti a mettere in scena uno spettacolo dove si recita, si canta e si balla per costruire insieme qualcosa di bello, per divertirsi, scoprire i propri talenti valorizzando le proprie potenzialità”. Gli studenti condurranno il pubblico, costituito da alunni e docenti, in un viaggio attraverso i brani più celebri tratti dai musical più acclamati di tutti i tempi tra cui Mamma Mia, We Will Rock You e Burlesque alla scoperta delle più stravaganti tradizioni locali, che potrebbero magari diventare mete da approfondire durante i prossimi viaggi di istruzione. “Il progetto – sottolinea la docente Laura Guardigli – rappresenta l’esito finale di un lavoro che intende favorire la socializzazione e l’espressione individuale e di gruppo, facilitando la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale, senza trascurare il fatto che l’espressione teatrale contribuisce a fare acquisire sicurezza e disinvoltura nell’espressione di sé davanti ad un pubblico, migliorando l’autostima e stimolando negli studenti l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo”.

Oltre al musical, la mattinata sarà anche l’occasione per presentare sul palco del Verdi, alternati ad esibizioni di canto e danza, i diversi progetti svolti durante l’anno scolastico dagli studenti del Liceo Carducci, tra cui la collaborazione con la compagnia d’avanguardia di teatro-danza Città di Ebla, il progetto “A scuola di sviluppo sostenibile” in partnership con Hera e il progetto sull’autismo “Creatività Accessibile” in collaborazione con la Cooperativa sociale “Lamberto Valli” di Forlimpopoli. Alle 21 il Carducci si presenterà, invece, alla città e alla cittadinanza esibendo sul palco tutti i suoi talenti in uno spettacolo composito dal titolo “Una Notte per il Liceo”, una vera e propria festa che si articola in diversi momenti, alternando diverse espressioni e generi artistici. Per primo andrà in scena “Musical Around the World”, poi sarà la volta della presentazione di tre estratti dallo spettacolo “I Lived”, progetto di beneficenza tra canto, danza e gioco teatrale curato dall’Associazione Culturale LiberaMente, e poi toccherà al più giovane mentalista italiano, Alex Ballarini, 22 anni riminese, che si esibirà in giochi di lettura del pensiero, conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso le capacità e debolezze della mente umana. E, infine, sul palco salirà Tommaso Venturelli, giovane cantautore, talento musicale ex alunno del Carducci e ora studente del Dams, che, dopo il successo dei singoli “Margherita”, “Pago io” e “Tanto fuori si sta bene” presentati anche sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con il Roxy Bar di Red Ronnie, proporrà al pubblico forlimpopolese i suoi testi sinceri e diretti che raccontano esperienze di vita di tutti i giorni. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà utilizzato per il finanziamento di progetti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa.

