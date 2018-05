Per un numero manca la sestina vincente: sfiorato il colpo al Superenalotto

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per a Forlì. Per appena un numero uno scommettitore che si è recato al "Bar Catering" di via Meucci 2 non ha centrato nell'appuntamento di martedì sera la sestina vincente, che, nel frattempo, vola sempre più in alto, e adesso vale 38,4 milioni di euro. Il vincitore si è dovuto "accontentare" della bella somma di circa 33mila euro. Complessivamente sono stati realizzati cinque "5".

Questa la combinazione vincente: 12-13-19-37-62-72; numero Jolly 40 e numero Superstar 54. Il montepremi del concorso numero 61 era di 3.939.847 euro. L’ultima maxi vincita, ricorda Agipronews, ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile. In Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.