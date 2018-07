Superenalotto, sfiorato a Forlì il 6 milionario: un vincitore si 'accontenta' di 6mila euro

Jackpot solo sfiorato in Emilia Romagna, ma nell'ultimo concorso del SuperEnalotto sono stati centrati quattro 5 da 6.252,35 euro. A Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, con un sistema, convalidato presso il Bar Zona 33 Ristocaffè di via delle Scienze 7, sono stati realizzati due punti 5, cinque punti 4 e quindici punti 2, per una vincita complessiva da oltre 12mila euro.

Le altre vincite, informa Agipronews, sono state centrate a Forlì (Tabaccheria Pesaresi di piazzale della Cooperazione 29) e a Rimini, presso il punto vendita Non solo Fumo, di via Tiberio 113. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 15 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha centrato 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.