Superenalotto, sfiorato il jackpot da oltre 100 milioni di euro. Si deve accontentare di un 5

Sfiorata ancora una volta la sestina da capogiro al SuperEnalotto. Per un solo numero alla tabaccheria di via Cerchia non si è brindato al colpo da oltre 100 milioni di euro. Lo scommettitore si è consolato comunque con una vincita di tutto rispetto, 21mila euro. Sono stati in nove, compreso quello di Forlì, ad aver centrato il "5" nel concorso di martedì sera (combinazione vincente 14 28 64 69 84 90 Jolly 27 SuperStar 90)

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a crescere e sale a 105,3 milioni di euro, il sesto premio più alto nella storia del gioco. Il premio di prima categoria è stato assegnato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. "Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5 e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con oltre 2 milioni di euro", spiega AgiproNews.

Nella città mercuriale il colpo è stato sfiorato poche settimane fa, quando il fortunato scommettitore ha realizzato una vincita da 22mila euro. La schedina era stata giocata alla "Tabaccheria Castelli" di via Cervese. A pochi giorni dal Natale invece sono stati vinti ben 100mila in un'edizione speciale del gioco in Corso della Repubblica nella tabaccheria di Franco Verrastro e Carmen Tassinari.