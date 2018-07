Superenalotto, viaggio della Dea Bendata a Santa Sofia: sfiorato il colpo milionario

E' andato vicinissimo a sbancare il jackpot del Superenalotto. La Dea Bendata l'ha comunque premiato con una vincita di 18mila euro. Nel concorso di martedì scorso, un uomo ha centrato due "5" da 9mila euro. Le due combinazioni sono state giocate alla Cartolibreria Arpinautilus, in via Gentili 1. In totale sono stati in diciotto a sfiorare il colpo milionario. Questa la combinazione vincente: 41 33 28 66 72 38, numero Jolly 31 e numero Superstar 3.

Il premio di prima categoria, ricorda l'Agiprownews, è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2018, oltre al colpo grosso con il Jackpot, sono diversi i premi di rilievo centrati con le altre categorie, il più generoso è un "5 Stella" da 2,6 milioni di euro realizzato a Castelvetrano (TP) lo scorso 28 aprile. Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 17 milioni di euro. Il Jackpot per il prossimo appuntamento sale a 10,1 milioni di euro.