E' la notte della Superluna: spettacolo garantito, il cielo sarà completamente sereno

Le previsioni meteo indicano cielo stellato e sgombero da nubi. Tutto col naso all'insù questa sera per ammirare lo spettacolo della "Superluna", la più grande dell'anno. Il globo lunare apparirà più grande e più vicino, perché sarà, effettivamente, più vicino di circa 30.000 chilometri. Il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, sarà di 356.761 chilometri, contro i 384.400 della distanza media tra la Terra e il satellite naturale.

L'effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della luna visto dalla Terra. La differenza di diametro rispetto ad una Luna piena media sarà del 7%, e la luminosità del 30% in più. In tutto il 2019 sono previste sei Superlune: tre piene e tre nuove. La prossima apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media. Lo spettacolo della Luna Piena, ancor più quello della Superluna, è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba (la Luna Piena brilla in cielo dalla parte opposta rispetto alla nostra stella, sicché essa sorge al tramonto del Sole e tramonta all’alba).