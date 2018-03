Cerca di suicidarsi col gas di scarico all'area di servizio: strappato alla morte

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di venerdì all'area di servizio Bevano Ovest, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Un 44enne dell'entroterra forlivese ha tentato di togliersi la vita saturando l'abitacolo dell'autocarro a bordo del quale si trovava col gas di scarico. A notare le cattive intenzioni dell'uomo sono stati alcuni automobilisti che si trovavano di passaggio all'area di servizio, allertando le forze dell'ordine e il 118.

Quando il personale di "Romagna Soccorso" sono arrivati sul posto, insieme agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì e ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, è stato notato un tubo che collegava la marmitta dell'autocarro con l'abitacolo. Il 44enne voleva suicidarsi con le esalazioni del gas, ma fortunatamente è stato salvato in tempo. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause che l'hanno spinto al drammatico gesto.