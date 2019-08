Svuotamento bidoni pannoloni: potenziamento del servizio di raccolta a Meldola

Il Comune di Meldola informa i cittadini che nei mesi di agosto e settembre sarà attivato un servizio supplementare di svuotamento dei bidoni eco solidali dei pannoloni, il cui costo sarà completamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale. "La scelta di potenziare il servizio nasce dalla necessità di dare una risposta alle numerose famiglie meldolesi nei cui nuclei familiari sono presenti bimbi piccoli o anziani con particolari necessità e che avevano segnalato una criticità in merito alla gestione dei bidoni eco solidali durante il periodo estivo per motivi igienico sanitari. Il servizio prevedeva uno svuotamento a cadenza quindicinale che sarà potenziato con l'inserimento di uno svuotamento aggiuntivo nelle settimane nelle quali non era previsto" si legge in una nota del comune. Le date nelle quali sarà effettuato il servizio aggiuntivo saranno: lunedì 12 e lunedì 26 agosto 2019, lunedì 9 e lunedì 23 settembre 2019. Per informazioni: da cellulare 0543/784700, da numero fisso 800.68.9898.