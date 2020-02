"Swing per Anna": gli "Azimut" presentano il loro nuovo singolo

A distanza di ormai tre anni dall’uscita del primo album, la Band galeatese “Azimut" presenta il nuovo singolo “Swing per Anna”. Il brano riguarda una storia d’amore raccontata in maniera del tutto diversa dal consueto fiabesco che in genere caratterizza la musica. Si ha una descrizione ambigua, modellata da un vero sentimento d’amore, con il tocco di genuine sensazioni che permettono di riconoscersi nel protagonista del testo composto e cantato da Ettore Zannotti.

"Lambiguità e la libertà d’interpretazione di questi sentimenti sono la chiave di lettura di questo brano, il quale si concretizza con un finale interrogativo, controprova della democraticità creativa”, afferma Zannotti. Il nuovo singolo verrà accompagnato da un videoclip, girato e prodotto da Bernardo Brizi, e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Azimut è un gruppo musicale nato a Galeata, che da quasi dieci anni si impegna in progetti musicali sul territorio e non solo, con varie interpretazioni di swing, ska, rock e blues.