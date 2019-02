Mobilità sostenibile, il Tavolo delle Associazioni ambientaliste presenta le proprie proposte

Il Tavolo dalle Associazioni Ambientaliste ha promosso per sabato mattina un incontro sulle proposte relative alla mobilità urbana e sostenibile. Interverranno Ruggero Ridolfi, ISDE, sui danni alla salute da inquinamento; Claudio Porrini, Università di Bologna, sul biomonitoraggio tramite le api; Gastone Baronio, Comune di Cesena, sulle realizzazizoni urbane per pedoni e ciclabilità; Maura Ventimiglia, Fiab Forlì, Una città per le persone; Alberto Conti, coordinatore del TAAF, progetto centro Storico 2020. Modera Pietro Caruso, RomagnaWebtv. L'appuntamento avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 13. Sono in via di definizione da parte dell'amministrazione comunale le linee programmatiche del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) che stabilisce gli interventi per incentivare la mobilità non inquinante e la riduzione del traffico veicolare per i prossimi dieci anni. E' necessario che le linee del PUMS vengano definite con la massima partecipazione dei cittadini, per questo il Tavolo delle Associazioni ambientaliste presenterà le proprie proposte per la città e in particolare per il centro storico.

