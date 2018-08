"Tagliatella Bike" aspettando "I Tre Giorni del Sangiovese": Paolo Perini vince la sfida al mattarello

Un divertente mix di sapori tradizionali e attività fisica. Si è svolta mercoledì sera, nell'ambito dell'iniziative che precedono "I Tre giorni del Sangiovese" a Predappio la "Tagliatella Bike". La manifestazione ha chiamato a raccolta in piazza le azdore munite di mattarello, che si sono confrontate in una gara di sfoglia all’ultima tagliatella. Questi alcuni numeri: 120 uova (offerte dall'azienda Sabbatani di San Lorenzo in Noceto) e 20 sfogline in gara.

Sul gradino più alto del podio è salito Paolo Perini davanti a Vania Bravie Silvia Pazzi. A premiare i vincitori il vicesindaco Chiara Venturi. Chili di ragù preparati dall’Avis di Predappio e Sangiovese delle cantine delle Terre di Predappio hanno accompagnato le tagliatelle preparate e servite dai volontari nei punti ristoro anche ai 72 partecipanti della notturna in mountain bike. I ciclisti hanno fatto una passeggiata notturna sulle colline predappiesi al calar della sera.

“I Tre giorni del Sangiovese" ora entrano nel vivo. La manifestazione si apre ufficialmente venerdì in piazza Garibaldi, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquistare un calice (al costo di 7 euro) per degustazioni libere dei vini dell’associazione “Terre di Predappio”. La tradizionale cena sotto i portici di piazza Garibaldi, prevista per le 20.30, è quest’anno all’insegna di una specialità simbolo dell’Italia nel mondo, la pizza, in abbinamento ai Sangiovesi dell’associazione “Terre di Predappio”. Impegnati nell’evento “Pizza d’Autore sotto i portici” saranno le pizzerie dell’“Alleanza dei cuochi di Slow Food”: “Barberé Light Pizza & Food” di Castel Maggiore; “’O fiore mio” di Faenza; “Primula Rossa” di Civitella di Romagna e la pizzeria “SP.accio” di San Patrignano di Coriano (cena su prenotazione, costo 25,00 euro). Ad allietare la serata sarà la musica dal vivo del gruppo “Punto e virgola”.



Sabato, alle 19, parte invece da piazza Garibaldi la “Cena itinerante con assaggi di Razionalismo” (costo 20 euro, su prenotazione), con degustazioni di antipasti, tortelli, spezzatino e dolce presso i luoghi simbolo del Museo Urbano di Predappio, a cura del Gruppo Sportivo di San Savino. In piazza, intanto, attorniata dagli stand con prodotti del territorio, si terrà una “Cena solidale” con prodotti tipici a Km 0 organizzata dalle associazioni del territorio, il tutto con concerto del gruppo “The Shotgun blues”, alle 21.30. Nel corso delle giornate di sabato 1 e di domenica 2, alle 15 e 18, sono previsti anche seminari enologici condotti dall’esperto Armando Castagno nel Castello di Rocca delle Caminate; sabato, alle 20 e alle 21 in piazza Garibaldi e domenica 2, alle 19 e alle 20 a Rocca delle Caminate, saranno proposti anche quattro laboratori sul Sangiovese di Predappio a cura di Piero Fiorentini.



Il gran finale della kermesse di domenica si sposta al castello di Rocca delle Caminate: qui si tiene, infatti, “La Tre Giorni sulla terrazza della Romagna”, con apertura degli stand gastronomici dalle ore 12 e il Mercato Contadino di prossimità dalle 15, con prodotti e presidi Slow Food. Previsti giochi e animazioni per bambini a cura del Gruppo Scout Predappio 1 e il laboratorio per bambini, oltre a laboratori sul Sangiovese sempre organizzati da Slow Food e un “Gemellaggio diVino”, con scambio di eccellenze tra Predappio e Bertinoro. Alle ore 18.00 la presentazione del libro “Primo Novecento e Grande guerra”, con lo storico Mario Proli e del Coro del Gruppo Alpini di Forlì. La serata di chiusura vedrà infine protagonista il gruppo musicale Minor Swinger Gipsy Jazz e, alle 21.30, il Gruppo Astrofili di Predappio, che alle 21.30 proporranno l’evento “Le stelle da VIciNO”, osservazione astronomica guidata aperta a tutti.