TamTangram Band, obiettivo raggiunto e superato: ecco i fondi per la realizzazione del cd

Conclusa la raccolta fondi per sostenere la registrazione del nuovo Cd della TamTangram Band, il complesso musicale nato nel 2012 all’interno dell’Associazione di Volontariato Sintonia da un’idea di Elisabetta Siluri (psicologa e musico-terapeuta) a partire da un laboratorio di percussioni e musica per le persone disabili che frequentano i centri socio-occupazionali dell’Impresa Sociale CavaRei. Alla conclusione della raccolta fondi l’obiettivo è stato superato del 39% fino a raggiungere quota 4.155 euro grazie anche al contributo di aziende del territorio come IperPneus e Isolpav. Questo ha permesso di comprendere nelle spese anche la grafica e la stampa del libretto che conterrà i testi dei brani, le foto dei musicisti e l’elenco dei donatori; la masterizzazione di 200 copie del cd e le spese di diritti Siae e di promozione.

Il gruppo

Il gruppo cresce e si sviluppa fino ad oggi contando attualmente 25 elementi tra percussionisti, cantanti e musicisti volontari che si esibiscono in spettacoli coinvolgenti e appassionanti, dove la musica è strumento di benessere per tutti i componenti del gruppo e per il pubblico che numeroso partecipa ai concerti. La musica migliora e arricchisce le relazioni, favorisce la gioia e allarga i confini e diventa in questo modo terapia poiché porta le persone a mettersi in gioco, scoprendo capacità e risorse nascoste, incoraggiando ad andare oltre le proprie paure e a sperimentarsi in qualcosa di nuovo, verso il cambiamento e l’azione.

Per la realizzazione di un album musicale nella sala di incisione Deposito Zero si è resa necessaria una raccolta fondi di 3.000 euro attraverso la piattaforma Idea Ginger. Grazie alla preziosa opera dei volontari nel diffondere l’iniziativa, ben presto l’80% del budget previsto è stato raggiunto. Il completamento del 20% è stato garantito dal contributo de La Bcc che da tempo è vicina ai progetti di CavaRei supportando le azioni di intervento per l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità. "Abbiamo contribuito con convinzione alla raccolta fondi. Continua il nostro sostegno come "La Bcc ravennate, forlivese e imolese" a CavaRei, impresa sociale che con questa ed altre iniziative contribuisce ad aiutare le persone disabili e le famiglie, con un entusiasmo che ci accomuna nel sostegno al nostro territorio”, commenta Fausto Poggioli, vice direttore vicario de La Bcc.