Tane di animali lungo gli argini del Montone: al via gli sfalci della vegetazione

Al via, a cura del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, la manutenzione degli argini del fiume Montone. L’intervento riguarda gli argini classificati di “seconda categoria” presenti a valle della via Emila, tra Forlì e Faenza, e consiste nello sfalcio della vegetazione – prevalentemente canneti – per il controllo dell’integrità degli argini in terra che fungono da dighe di contenimento delle portate di piena, a salvaguardia della pianura, dei centri abitati e delle infrastrutture presenti nel territorio.

Mantenere gli argini e le golene sgombri dalla vegetazione è fondamentale per verificare la presenza delle tane di mammiferi, che possono comprometterne la tenuta, mettendo a rischio la sicurezza del territorio in caso di piene significative. Alcune tane sono già state individuate, anche grazie allo spirito di collaborazione della cittadinanza, puntualmente in contatto con i tecnici della sede territoriale di Forlì del Servizio Area Romagna per segnalare possibili criticità. I lavori rientrano negli interventi da realizzare con un finanziamento regionale di 120 mila euro per il territorio forlivese e della provincia di Ravenna.