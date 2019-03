Tanta gente per il concerto risorgimentale del Coro Città di Forlì

Domenica nel pomeriggio, il salone di Palazzo Merlini, sede del Circolo Democratico Forlivese, si è gremito in ogni ordine posto di persone andate ad ascoltare il concerto del Coro Città di Forlì, diretto da Omar Brui e con accompagnamento musicale al pianoforte di Edilio Nicolucci.



La corale cittadina ha proposto, con successo, dimostrato anche dai diversi bis richiesti, brani risorgimentali, patriottici e in particolare: "Inno di Mameli", "Inno di Garibaldi", "Le campane di San Giusto", "La bandiera dei tre colori", "Addio del volontario", "Sul cappello che noi portiamo", "La canzone del Piave", "Va, pensiero" ed inoltre le cante romagnole "A trebb", "La maje", "A gramadora".



L'iniziativa è stata organizzata dai Lions Club forlivesi e dal Leo Club Forlì, in collaborazione con la Sezione forlivese dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e dall'Amministrazione comunale, nell'ambito degli appuntamenti programmati da Gabriele Zelli in occasione dell'apertura del Museo del Risorgimento, che prima del concreto era stato visitato da un folto gruppo di curiosi, anche attratti dalla presenza di Giorgio Mortali e Melania Assirelli che hanno interpretato, vestiti con abiti d'epoca, il Maggiore Leggero e Anita Garibaldi.