Tanta neve in Campigna: sarà anche una domenica sulle ciaspole

Per il fine settimana in arrivo il Meteomont ha diramato un'allerta valanghe di grado 2, cioè "moderato". Le osservazioni quotidiane effettuate dai Militari dell'Arma , specializzati nei rilievi "Meteomont" hanno rilevato "strati superficiali di neve umida-bagnata su croste da vento e da fusione e rigelo inglobate. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato su molti pendii ripidi". Dall'ultima misurazione effettuata al Monte Falco è emerso uno spessore di 105 centimetri. Tutti gli impianti sono aperti. Domenica è in programma "L'abetina di Campigna - Ciaspolata", una divertente quanto suggestiva escursione in uno dei luoghi simbolo del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. C'è ancora qualche posto disponibile. L'appuntamento è alle 9 con ritrovo all'hotel Lo Scoiattolo (partenza alle 9.30). Prenotazione obbligatoria entro venerdì.

Per Informazioni è possibile rivolgersi a Enrico Laghi (3492685862, enricolaghi.pozza@gmail.com). L'escursione avrà una durata di circa quattro ore, soste comprese. L'ascesa sarà di circa 500 metri su una distanza di circa 8 chilometri. Il percorso esatto sarà stabilito in base alle condizioni meteo e dell'innevamento. La quota partecipativa comprende il servizio Guida (12 euro adulti, 7 euro minori da 8 a 17 anni accompagnati da persona garante e responsabile), mentre per l'eventuale noleggio di ciaspole e bacchette il costo è di 7 euro (preavviso di 2 giorni). E' obbligatorio abbigliamento da trekking consono alla stagione ed alla quota (1650 metri), pantaloni lunghi, scarponi alti alla caviglia impermeabili con suola scolpita (tipo Vibram), ghette consigliatissime, giacca impermeabile, felpa o pile, cappello e scorta personale di cibo ed acqua (almeno un litro).