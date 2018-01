Tante calze per i piccoli pazienti: a consegnarle i giocatori dell'Unieuro

E’ stato un pomeriggio emozionante quello vissuto da Riccardo Castelli, Davide Bonacini e Dane DiLiegro. I tre giocatori dell’Unieuro Forlì hanno infatti accompagnato la Befana di Civitella all’Ospedale Morgagni Pierantoni, dove insieme hanno distribuito le oltre 100 calze offerte da Cia-Conad. Due i reparti visitati: quello di Ginecologia e quello di Pediatria, per la felicità delle tante famiglie presenti. Tra facce meravigliate dei bambini, alcuni piccolissimi, e selfie dei papà insieme ai giocatori: l’iniziativa ha avuto un grande successo, per questo Pallacanestro Forlì 2.015 ringrazia sentitamente Cia-Conad per la generosa partecipazione.

Domenica la Befana di Civitella tornerà protagonista all’Unieuro Arena: con il sacco zeppo di dolciumi, calze e regali targati Pallacanestro Forlì 2.015 apparirà sugli spalti durante la partita con Bergamo, distribuendo i doni ai bambini presenti. Ci auguriamo siano tanti: per l’occasione la società biancorossa ha deciso l’ingresso libero nel terzo anello giallo per tutti gli Under 19, ai quali basterà presentare alla cassa un documento d’identità.