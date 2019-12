Tante proposte per il Natale nelle Foreste Casentinesi: dai mercatini ai presepi

Le festività natalizie aprono ufficialmente “Neve&Natura” e la sua carrellata di eventi in cui la protagonista è – ovviamente – la neve ma a cui si affiancano tante iniziative tradizionali. Dai mercatini di Natale ai presepi allestiti a Corniolo, Poggio alla Lastra e in tanti altri comuni, sono davvero numerose le proposte per conoscere meglio i paesi adagiati sul versante romagnolo e toscano del Parco. A questi eventi si aggiungono, ovviamente, tanti appuntamenti sulle cime innevate di Falco e Falterona: ciaspolate, contest sullo snowboard, gare e raduni animeranno ogni fine settimana, da metà gennaio a metà marzo.



Tra gli appuntamenti divenuti oramai imperdibili, il 5° Raduno di Fat Bike (12 gennaio), la prova gratuita di sci di fondo (26 gennaio), il 4° Winter Trail di Campigna (9 febbraio), oltre al 27 Raduno Sci Alpinistico della Campigna (23 febbraio). Come di consueto, la stagione si chiuderà con le dimostrazioni di sleddog e il “matrimonio” tra mare e monti, con i pescatori di Bellaria che cucineranno sulle piste da sci (7 e 8 marzo). Una iniziativa speciale, infine, è in programma il 7 e 8 marzo, quando gli esperti del progetto "Life Eremita" faranno conoscere gli insetti attraverso storie e laboratori.



“Sempre di più, “Neve&Natura” diventa un progetto trasversale, che fa gola non solo agli amanti della neve, ma anche ai turisti che si muovono alla scoperta dei paesi del Parco Nazionale - commenta l'assessore al Turismo Ilaria Marianini -. Se è vero che molte manifestazioni si svolgono nel comprensorio di Campigna, è altrettanto vero che tutto il territorio può godere del flusso turistico che, in ogni caso, attraversa le nostre vallate e sovente si ferma a visitare tutti i comuni del Parco, e non solo. D'altro canto, sono entrati a far parte di “Neve&Natura” tanti appuntamenti legati al periodo natalizio, dai mercatini ai presepi, ai canti della Befana che, nella valle del Bidente mantengono inalterato il fascino di un tempo".

“Neve&Natura” è ideato dall'Ente Parco con il Contributo del Comune di Santa Sofia e la collaborazione della cooperativa Atlantide e delle strutture ricettive della zona. Il programma dettagliato degli aventi si può scaricare dal sito www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it