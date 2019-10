Tante richieste di passaporti: le novità nel servizio arrivano dal web

Negli ultimi tempi la richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti è cresciuta notevolmente al punto che con il sistema della prenotazione dell’appuntamento attraverso il sito Passaporto Online il cittadino ottiene una data di convocazione allo sportello non sempre corrispondente alle sue esigenze. Questo fatto crea problemi a chi, per esempio, ha urgenza di spostarsi per lavoro o a chi, specialmente in questo periodo, prenota un viaggio e si accorge di avere il passaporto scaduto. E' nato così il progetto pilota Customer Satisfaction che, implementato sull’agenda passaporti, presente sul sito della Polizia di Stato nella pagina Passaporto Online, garantirà all’utenza un miglior servizio.

Ol portale pubblico di Agenda Passaporti ospitato al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato consente ai cittadini di compilare on line l’istanza di richiesta del passaporto elettronico e della dichiarazione di accompagnamento per minori e di prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Passaporti territorialmente competente. In linea con quanto previsto dalla carta dei Servizi in tema di misurazione della qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, si è provveduto a realizzare, di intesa con la Direzione Centrale per gli Affari Generali, una funzionalità di Customer Satisfaction, che consentirà ai cittadini registrati, al termine della procedura di prenotazione di un appuntamento e solo in maniera opzionale, di esprimere una valutazione sul Servizio offerto e fornire suggerimenti per migliorarlo.

La predetta funzionalità è stata sperimentalmente avviata nel corso degli scorsi mesi presso la Questura di Como, fornendo ottimi risultati e consentendo all’Amministrazione di ricevere riscontri sulla qualità percepita dai cittadini, nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi. Lo strumento di Customer Satisfaction può essere poi integrato con un servizio di “richiesta di prenotazione anticipata”, qualora il cittadino non fosse soddisfatto della data della prenotazione e giustificandone l’urgenza; in tale circostanza, il cittadino che risponde negativamente alla domanda relativa al gradimento della data dell’appuntamento, avrà la possibilità di compilare un form con i motivi dell’urgenza e potrà essere poi contattato direttamente dalla Questura nel caso in cui si ritenesse di soddisfare la richiesta. Si precisa che quest’ultima funzionalità (Prenotazione Anticipata) è opzionalmente attivabile da ciascuna Questura. Gli strumenti sopra descritti saranno disponibili su Agenda Passaporti a decorrere dal 5 novembre. Per ogni eventuale supporto tecnico è possibile contattare il servizio di Help Desk del Centro Elettronico Nazionale di Napoli all’utenza 081/3730611, post selezione 2.