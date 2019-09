Tanti appuntamenti in preparazione alla Marcia della Pace della Romagna

Domenica 6 ottobre si svolgerà la sesta edizione della Marcia della Pace della Romagna, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro. Quest'anno la Marcia è dedicata ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somaliland il 5 ottobre 2003. La Marcia della Pace della Romagna è organizzata dal Centro per la Pace di Forli in collaborazione con il Comune di Forli, con gli altri enti locali del territorio della Romagna e realtà associative e di volontariato sempre della Romagna. "Questo evento - spiega il presidente Michele Di Domenico - richiama nel nostro territorio circa 3000 persone che insieme marciano per i valori della pace, della non violenza, della solidarietà, della libertà, della democrazia e dell'anti militarismo".

La partenza sarà da Forlì alle 9, con ritrovo in bici Piazza Saffi. Alle 10 è previsto l'arrivo a Forlimpopoli, in Piazza Garibaldi. Da qui, intorno alle 10.30, il corteo s'incamminerà verso Bertinoro, con arrivo alla Rocca atteso per le 13. C'è un'area picnic per il pranzo al sacco. E' prevista la possibilità di pranzare nei locali del Balcone della Romagna con menù della pace convenzionati. Seguirà un momento d'intrattenimento musicale e interreligioso che si concluderà alle 17.30. Per il ritorno è previsto un servizio navetta, con partenze ogni trenta minuti a partire dalle 14.30 fino alle 17.30.

La Marcia sarà preceduta da diverse iniziative, le ultime delle quali sono le seguenti: Sabato 28 settembre, alle 16, la biblioteca comunale di Meldola (via Mazzini, 18) ospiterà la presentazione del libro "Timira. Romanzo Meticcio" di Wu Ming 2 e Mohammed Antar alla presenza di quest'ultimo. L'evento è organizzato dal Comune di Meldola in collaborazione con il Centro per la Pace di Forlì.

Martedì 1 ottobre, a Forlimpopoli, nella sala del Consiglio (piazza Fratti) alle ore 18, ci sarà un incontro con Lisa Clark, coordinatrice per l'Italia di "Mayors for piece/ Sindaci per la pace". Sarà presente anche Michela Brunelli, assessore alla Pace di Cervia, lead city italiana di "Mayors for piece". Al centro dell'appuntamento "Italia ripensaci. Per un mondo libero da armi nucleari". L'iniziativa è promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con il Centro di documentazione don Tonino Bello odv di Faenza.

L'indomani, mercoledì 2 ottobre alle ore 21, a Faenza, presso la Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4, il locale Comitato Spontaneo per la Pace in collaborazione con il Centro Pace di Forlì organizza un incontro pubblico fuoriprogramma, durante il quale il volontario di Medici Senza Frontiere, dottor Roberto Scaini, relazionerà sulla situazione in Yemen dove, dal marzo 2015, è in corso una guerra dove esplodono bombe prodotte anche in Italia.