Tanti bikers nelle vallate nonostante il tempo incerto: la Polizia Locale intensifica i controlli

Nonostante il timido sole domenicale e temperature piuttosto frizzanti per il periodo, sono tanti i romagnoli che hanno scelto di trascorrere la giornata festiva nell'entroterra Forlivese. Sia nella Vallata del Bidente che in quella del Montone è stato registrato un gran via-vai di motociclisti. Con l'impossibilità di oltrepassare i valichi in attesa della riapertura dei confini regionali dal 3 giugno, i centauri si sono dedicati ad un tour tra i tornanti romagnoli. E rispetto al precedente weekend, costellato da diversi incidenti, il traffico è stato più disciplinato.

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è stata impegnata in un servizio rafforzato di controlli: domenica mattina sono state impiegate due pattuglie, una focalizzata sui controlli anti-assembramento a Civitella e Galeata, l'altra a Santa Sofia. In quest'ultimo comune, spiega il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri, "abbiamo vigilato anche in Piazza Matteotti su sollecitazione dell'amministrazione comunale, punto nevralgico della città prima di addentrarsi verso la Campigna. Abbiamo effettuato alcune sanzioni, ma che non riguardano il distanziamento sociale".

"Sono stati controllati alcuni punti conosciuti come luoghi di ritrovo di motociclisti, fino al Passo della Calla - continua Gualtieri -. Ma è stato riscontrato anche un flusso consistente di auto. Non abbiamo registrato comunque assembramenti. E sulle strade i centauri hanno osservato i giusti comportamenti che richiede il codice della strada". Nel prossimo weekend, annuncia il vicecomandante della Polizia Locale, i controlli riguarderanno non solo la Bidentina, ma anche via Firenze, direttrice frequentata dagli amanti del Passo del Muraglione.