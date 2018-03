Tanti interventi in soccorso ai camionisti: l'attività della Polizia Stradale nella neve e nel gelo

Dieci sono stati gli incidenti stradali rilevati connessi alle condizioni meteo e almeno una ventina su tutta la provincia gli utenti che hanno guardato la pattuglia in arrivo come la fine di un incubo per essere rimasti intrappolati o con il veicolo in panne. Come i cinque autotrasportatori soccorsi mercoledì mattina dalla pattuglia del Distaccamento di Rocca S. Casciano dopo che sin da martedì pomeriggio si erano avventurati sulla Statale 67 e poi rimasti inesorabilmente immobilizzati. In A14 in Area di Servizio Bevano Est martedì un gruppo di autotrasportatori rimasti bloccati in ambito autostradale da oltre due giorni sono stati accompagnati al ristorante in ragione del fatto che risultava chiuso quello del luogo di sosta ove si trovavano.

Costante è stata la presenza del personale per attuare le indispensabili segnalazioni che sono il presupposto essenziale per ogni dispositivo di traffico, effettuate quasi sempre al di fuori del veicolo e spesso nelle condizioni più estreme soprattutto nelle ore serali e notturne. In ambito autostradale sono stati ripetutamente effettuati filtraggi con la pattuglia all’altezza della diramazione A14bis in direzione Rimini con conseguente accumulo dei veicoli commerciali su tale arteria. Nel contempo sin dalla ore serali del 25 febbraio u. s. presso i vari caselli di Faenza, Cesena sud e Nord, Valle del Rubicone, Rimini nord e sud, Riccione e Cattolica all’ingresso in autostrada si disponeva lo stazionamento di pattuglie delle varie forze dell’ordine con il compito di interdire l’ingresso ai veicoli pesanti con eccezione per i soli veicoli trasportanti merci deperibili. Nella galleria autostradale di Covignano, a Rimini, personale della Polizia autostradale è intervenuto infine per rimuovere stalattiti di ghiaccio che pendevano pericolosamente dal soffitto.