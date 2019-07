Tappa a Forlì per la staffetta podistica in ricordo della Strage di Bologna

Sabato Forlì ha accolto la tappa della staffetta podistica “Bologna per non dimenticare il 2 Agosto 1980”, giunta alla 39esima edizione. "La manifestazione è un riconoscimento che va anche agli organi dello Stato che prodigandosi in un esemplare slancio nelle operazioni di soccorso in seguito ad un attentato terroristico criminale, salvarono numerose vite umane, suscitando il plauso e l’incondizionata ammirazione della Nazione tutta - afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo - Un onore esserci". Il gruppo ha fatto sosta al comando provinciale dei Vigili del fuoco.