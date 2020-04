Tappa all'istituto Merloni per le "Vie della Speranza"

Il vescovo Livio Corazza ha celebrato martedì pomeriggio la quinta tappa della "Via della speranza" nella cappella dell’Istituto Merloni in corso Diaz. Corazza ha pregato per i religiosi e il mondo della scuola alla presenza delle suore della Clelia Merloni insieme alla superiora, madre Adele Marcazzan. Giovedì appuntamento alle 18 all'azienda Rinieri a San Giuseppe Artigiano, mentre il primo maggio la Messa sarà celebrata alle 10 alla Basilica di San Pellegrino, dove si celebrerà San Pellegrino Laziosi. Ultima tappa domenica al Santuario della Madonna del Lago alle 10.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.