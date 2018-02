Alla biglietteria di Start Romagna una targa in memoria di Ubaldo Marra

Venerdì, alle 10.30, nella biglietteria di Forlì, in via Alessandro Volta 13, vi sarà una cerimonia commemorativa, organizzata dall’amministrazione comunale e da Start Romagna, con lo scoprimento di una targa dedicata alla memoria di Ubaldo Marra, amministratore civico e per anni impegnato alla guida delle aziende del trasporto pubblico locale. Saranno presenti all’evento, insieme ai familiari, il sindaco di Forlì, il presidente di Start Romagna e il direttore dell’azienda di trasporto.