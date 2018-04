E' in arrivo la bolletta sui rifiuti: la Tari 2018 sarà più leggera

"La Tari 2018 nel nostro Comune, rispetto all’anno precedente, è diminuita, ad invarianza variabile, mediamente dell'1,7% per le utenze domestiche e del 1,5% per le utenze non domestiche. Un risultato concreto conseguito a seguito delle scelte operate dall'amministrazione, a partire dalla costituzione della società in house Alea Ambiente. Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione della tariffa puntuale prevista per il 2019, saranno programmati incontri nei quartieri per dare la massima informazione ai cittadini”. Lo rendono noto il sindaco di Forlì Davide Drei e l'assessore all'Ambiente del Comune di Forlì William Sanzani. "La riduzione è anche conseguenza della diminuzione del Piano economico finanziario presentato da Alea Ambiente che tutti i 13 Comuni del forlivese hanno deciso di applicare uniformemente”, ha dichiarato l’amministratore unico della società, Paolo Contò.

Modalità di pagamento

La scadenza della bolletta è prevista per il 31 maggio. Da quest’anno il tributo sarà pagato attraverso il modello di versamento unico F24 precompilato e allegato alla bolletta. Il pagamento con modello F24 è gratuito e può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali o tramite servizi telematici. Non è più possibile, invece, effettuare il pagamento per addebitamento in conto. Rispetto agli anni precedenti il versamento dei cittadini forlivesi sarà riscosso, quindi, direttamente dalla Tesoreria del Comune.

Un numero verde e gli sportelli a disposizione per informazioni

Per informazioni Alea Ambiente mette a disposizione un numero verde dedicato 800.68.98.98 (da telefono fisso – chiamata gratuita); 0543 784700 (da cellulare – chiamata a pagamento). In alternativa è possibile rivolgersi al Punto Alea in via Golfarelli 123 a Forlì: lunedì, martedì, giovedì, dalle 9 alle 12.30; martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15 alle 18. Le informazioni sono reperibili sul sito www.alea-ambiente.it.