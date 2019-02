Tariffe Alea, Drei e Sanzani: "Il progetto porterà benefici sia alle tasche dei forlivesi che all'ambiente"

"I dati diffusi, relativi alle tariffe approvate dal Coordinamento Soci di Alea, confermano una significativa riduzione dei costi a carico dei cittadini, conseguente al nuovo modello di gestione dei rifiuti". Il sindaco di Forlì, Davide Drei, e l'assessore all'Ambiente William Sanzani, commentano l'approvazione, da parte del Coordinamento Soci di Alea Ambiente, della tariffa puntuale 2019 che, nel nuovo modello, prevede la stretta correlazione tra il prezzo del servizio e il volume-quantità di secco non riciclabile prodotto e che risulta sostanzialmente più bassa rispetto alle tariffe 2018.

Per gli amministratori si tratta di "un risultato positivo che porterà un risparmio alle famiglie e per il quale ci eravamo impegnati fin dall'avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta. Questo risultato, insieme alla riduzione del rifiuto indifferenziato registrato già nelle prime due settimane di febbraio, attestano la bontà del progetto che, a fronte di inevitabili disagi iniziali e di un maggiore impegno richiesto ai cittadini, porterà benefici sia alle tasche dei forlivesi che all'ambiente".

Secondo quanto indicato, per quanto riguarda le utenze domestiche nel Comune di Forlì, ad esempio per un nucleo familiare composto da 3 persone che resta nello standard dei minimi, ci sarà un risparmio di circa il 20% rispetto allo scorso anno, per una famiglia con un solo componente la riduzione si aggira sul 15% e per una famiglia numerosa, dai sei componenti in su, il risparmio raggiunge circa il 32%.

"Siamo dunque ancora più convinti di aver intrapreso, con Alea, un percorso corretto ed equo - concludono sindaco e assessore - per quanto riguarda il modello della tariffa puntuale che calcola l'effettivo costo sul rifiuto prodotto con una riduzione dei costi per le famiglie e incentiva un comportamento virtuoso nel favorire la raccolta differenziata a vantaggio dell'ambiente, in una visione condivisa e solidale con benefici per tutti i Comuni soci e per il territorio".