Scocca l’ora dei passi carrai: tassa in arrivo nella buchetta della posta

Il 31 gennaio scade il termine per il versamento annuale del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità . La Società Ica srl, che gestisce il servizio di accertamento e riscossione della tassa, per conto del Comune di Forlì, ha inviato, sulla base delle informazioni in suo possesso, i preavvisi di scadenza con le indicazioni per effettuare il versamento. I soggetti tenuti al pagamento, che non avessero ricevuto l'avviso, possono rivolgersi direttamente alla ditta.

La scadenza per il versamento annuale è il 31 gennaio. Per eventuali occupazioni aggiuntive e mezzi pubblicitari aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nel preavviso di scadenza, va presentata apposita dichiarazione e che il ritardato pagamento comporta l'applicazione di sanzioni, non giustificato dal mancato o ritardato ricevimento del bollettino. Questi i recapiti: ICA srl - Via Rosselli del Turco, 8/10/12/14/16 – Centro Commerciale “I Portici” – tel. 0543 20128 - fax 0543 31314 – ica.forli@icatributi.it .