Tassa rifiuti, bollettini di Alea non del tutto precompilati, bisogna completarli: come fare

In questi giorni sta arrivando ai cittadini di Forlì il modulo precompilato per il pagamento della seconda rata della TARI 2018. Per motivi tecnici i moduli non contengono nel campo "Codice Ente" la sigla D704 precompilata. Alea Ambiente ha provveduto ad attivare tutti i canali a disposizione senza aggravio per l’utenza. Infatti, su richiesta di Alea, Poste Italiane e gli Istituti di Credito hanno assicurato massima collaborazione nell'integrazione del codice ad opera degli operatori. Inoltre, è stato potenziato lo sportello Alea per evitare tempi di attesa ed è stato attivato un servizio di call center per fornire immediata informazione nonché, in caso di richiesta, l’invio del modulo corretto in formato pdf.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’azienda al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso), al numero 0543 784700 (da cellulare), con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it.

ll Punto Alea in Via Golfarelli n. 123, Forlì, è aperto al pubblico con i seguenti orari: lunedì dalle ore 09.00 alle 12.30; martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 18; mercoledì dalle ore 15 alle 18.