Tassa di soggiorno a Castrocaro, stabilite le tariffe: ecco quando entreranno in vigore

La tassa di soggiorno nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole entrerà in vigore il prossimo 30 marzo. E' quanto stato deliberato dalla giunta comunale riunitasi il 31 gennaio scorso. Sono state anche stabilite le tariffe: 1,50 al giorno per le strutture da 3 stelle, 4 stelle o 4 stelle superior e 3 euro al giorno per un albergo a 5 stelle. La tassa sarà invece di un euro per chi sceglierà strutture ricettive extra alberghiere (come ad esempio agriturismi o bed and breakfast) e altre tipologie ricettive (come gli affittacamere).

Nella delibera viene ricordato "che all'articolo 5 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, è disposto che la misura dell’imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio".

Non dovranno corrispondere la tassa (fanno eccezone i mesi di luglio ed agosto) i minori Under 14, le persone che assistono pazienti ricoverati in strutture sanitarie che non si trovano nel territorio comunale, chi partecipa alle giste scolastiche, autisti di bus e chi presta assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio, il personale delle strutture ricettive, i soggetti ai quali è stata riconosciuta un'invalidità non inferiore all'80% ed i rispetivi accompagnatori, gruppi pensionati organizzati e personale delle forze armate e forze dell'ordine e Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.