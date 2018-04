Con la Pasqua è entrata in vigore la tassa di soggiorno anche a Forlì

Domenica è entrata in vigore l'imposta di soggiorno, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, come quelli a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'imposta è rivolta ai soggetti, non residenti nel Comune di Forlì, che pernottano nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale.

Nel dettaglio, per gli alberghi l'imposta oscilla tra 0,50 centesimi (per chi alloggia in uno o due stelle) e 2 euro (da 5 stelle in su). Per campeggi con roulotte, camper o tende la tassa varia da 10 centesimi (una stella) a 25 centesimi (quattro stelle), mentre nelle strutture con bungalow o similiari tra 20 centesimi (una stella) a 50 centesimi (quattro stelle). Per case o appartamenti gestiti in forma d'impresa o di uso turistico di privati o case per ferie la tassa è di 50 centesimi. Per chi alloggia negli agriturismo la tassa oscilla tra 0,50 e 1,50 euro, per ostelli o affitta camere di 1 euro, mentre per chi sceglie i bed and breakfast 1,50 euro.

La tariffa viene moltiplicata per il numero dei pernottamenti imponibili degli ospiti delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, e corrisposta dagli ospiti ai gestori delle strutture che la riversano al Comune. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i residenti nel Comune di Forlì; i minori fino a 14 anni; le persone ospitate dal Comune stesso in strutture ricettive, con pernottamento a carico del Comune; i soggiornanti nel territorio comunale per sottoporsi a trattamenti sanitari in regime di “day hospital”; e coloro che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio comunale, un accompagnatore per degente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero.

Non dovranno pagare la tassa gli accompagnatori di soggetti portatori di handicap o di invalidità, titolari di indennità di accompagnamento; il personale di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile, anche volontario, che pernotta sul territorio comunale per ragioni di servizio; i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; gli autisti di pullman turistici, nonché gli accompagnatori turistici che prestano servizio a gruppi organizzati, in ragione di un accompagnatore ogni 24 persone partecipanti; e il personale dipendente dell'albergo che vi pernotta per ragioni di servizio.