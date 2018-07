Centro storico, le associazioni promuovono le misure: a settembre si discuterà di Corso Mazzini

Si è riunito in Municipio il Tavolo permanente di lavoro congiunto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna) dedicato alle azioni strategiche di promozione e valorizzazione del Centro Storico. Erano presenti il sindaco di Forlì Davide Drei, il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Lubiano Montaguti e l'assessore con delega ai Progetti del Centro Storico Marco Ravaioli, oltre ai dirigenti e tecnici comunali impegnati in azioni specifiche e interventi nei diversi ambiti d competenza.

L'incontro, spiega l'amministrazione comunale in una nota, si è svolto "all'insegna di un confronto proficuo e costruttivo e ha consentito di fare una analisi di dettaglio dei provvedimenti fin qui assunti in modo condiviso con le associazioni stesse, da attuare dall'amministrazione comunale, per favorire la riqualificazione e rafforzare l'attrattività del centro cittadino. In particolare, si sono valutati positivamente, da parte dei rappresentanti delle associazioni, l'avvio della fase sperimentale che prevede la sosta gratuita in tutte le aree a pagamento contraddistinte dalle strisce blu, a partire dal primo settembre (sosta gratuita dal lunedì al venerdì, a partire dalle 18 su tutte le aree a pagamento; nelle aree a lungasosta verrà modificato l'orario della tariffazione dalle 8 alle 18; sosta gratuita il sabato pomeriggio, a partire dalle 15, su tutte le aree a pagamento; nelle aree a lungasosta verrà modificato l'orario della tariffazione, il sabato, dalle 8 alle 15); il ripristino del collegamento di alcune Linee dei bus con Piazza Saffi, dopo la Linea 2 e 3 a breve la Linea 4; gli interventi per il consolidamento delle nuove imprese del commercio e dell'artigianato; i contributi per l'affitto destinati alle attività che nel 2018 hanno stipulato contratti di locazione in corso Mazzini e in corso della Repubblica".

Il Tavolo di lavoro, annuncia l'amministrazione, "si riunirà nuovamente ai primi di settembre per esaminare nuove proposte relative alla riqualificazione di corso Mazzini, per un approfondimento ed aggiornamento sullo stato di attuazione del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale) e per condividere le proposte di utilizzo delle risorse provenienti dall’imposta di soggiorno". "Al termine dell’incontro le parti hanno espresso piena soddisfazione per il metodo di lavoro e per il percorso di condivisione delle iniziative proposte e della loro realizzazione", conclude la nota.