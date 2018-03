Tavolo in Prefettura per prevenire i blackout in caso di maltempo

Si è svolto giovedì mattina in Prefettura un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità comunali del territorio provinciale, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile - Area Romagna di Forlì, della Polizia Stradale e di Enel E-Distribuzione. Nel corso della riunione sono state esaminate le problematiche relative alle criticità dell’erogazione di energia elettrica in occasione di fenomeni meteorologici avversi. "In tale contesto - informano dalla Prefettura - è stata condivisa l’opportunità di procedere ad una approfondita analisi delle situazioni che possono creare problemi o ostacoli a tempestivi interventi di ripristino dei guasti e all’individuazione di possibili azioni di prevenzione finalizzate a ridurre i tempi di intervento da parte degli operatori di Enel nei siti interessati. Le azioni concordate sono anche finalizzate a ridurre e/o contenere i disagi derivanti da criticità connesse ad eventuali interruzioni di erogazione di energia elettrica e a salvaguardare, con tempestività, la tutela della pubblica incolumità".