La gestione del "Teatro Diego Fabbri" nelle mani di Accademia Perduta

Mercoledì è stata firmata la convenzione per la gestione delle attività del Teatro Comunale “Diego Fabbri”. Ad aggiudicarsi la gara pubblica, è stata “Accademia Perduta Romagna Teatri”. La convenzione avrà durata di anni sei, a partire dalla stagione teatrale 2018/2019, e individua quale obiettivo operativo specifico il mantenimento e l'implementazione della programmazione del teatro comunale Diego Fabbri, in tutte le articolazioni, mediante la realizzazione di un calendario che tenga conto della diversificazione e delle esigenze del pubblico, avendo come finalità la promozione dell'arte e della cultura teatrale in un rapporto costante con la realtà locale, mai disgiunto dall'apertura alla dimensione nazionale, europea ed internazionale.

Inoltre la programmazione di attività e di spettacoli dovrà consolidare il ruolo della Città di Forlì e del proprio Teatro comunale nel sistema Teatrale italiano in termini di produzione teatrale e di progetti di collaborazione e scambio nel mondo dello spettacolo a livello regionale e nazionale. Rilievo è assegnato anche all’organizzazione di attività e di iniziative volte all'approfondimento di tematiche inerenti lo spettacolo (conferenze, seminari, convegni) e all'analisi del rapporto fra teatro e territorio. Il Comune di Forlì riconosce al soggetto convenzionato annualmente la somma di 469.801,59 euro per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, determinato applicando il ribasso pari a 0,009% indicato dal soggetto convenzionato in sede di gara sulla somma annua di 469.843,88 euro. Per l'utilizzo del teatro Diego Fabbri, di tutti gli spazi accessori e dei beni mobili ed attrezzature pertinenti al teatro stesso, il soggetto convenzionato corrisponderà al Comune di Forlì un canone annuo di 15.000 euro.



Piena soddisfazione viene espressa dal sindaco Davide Drei e dall’assessore alla Cultura Elisa Giovannetti. “L’assegnazione della gestione del Teatro Diego Fabbri in regime di convenzionamento è il risultato di un lavoro molto impegnativo che ha permesso di raggiungere uno dei punti di mandato, e cioè assicurare una forma di gestione sostenibile e capace di valorizzare le potenzialità della struttura, a vantaggio della qualità culturale e del servizio offerto ai cittadini. L’amministrazione comunale ritiene il Teatro “Diego Fabbri” uno dei servizi più importanti per la Città, sia per la crescita culturale, sia come funzione di carattere sociale. Il fatto che ad aggiudicarsi l’assegnazione sia “Accademia Perduta Romagna Teatri” rappresenta una conferma della collaborazione proficua con una realtà radicata a Forlì fin dall’inizio degli anni ’80 e che ha saputo affermarsi quale punto di riferimento a livello nazionale. Il progetto presentato, che ha riscosso apprezzamento dalla commissione di gara e che sarà illustrato dal gestore entro breve, costituisce una garanzia per i prossimi sei anni di una politica culturale sul Teatro e permetterà a Forlì di sviluppare l’attività, per i forlivesi e per un pubblico sempre più vasto”.

Scheda sintetica: "Accademia Perduta/Romagna Teatri"

"Accademia Perduta/Romagna Teatri" è uno dei più importanti Centri di Produzione Teatrale nazionali, riconosciuto dal Ministero per i Beni Culturali. Le numerose produzioni spaziano dal Teatro Ragazzi al Teatro “serale” - con testi di Massimo Carlotto e Claudio Fava interpretati come co-protagonista da Claudio Casadio – e sono rappresentate in Italia e all’estero; hanno inoltre partecipato ai più importanti Festival europei, raccogliendo prestigiosi riconoscimenti. All’attività produttiva, Accademia Perduta/Romagna Teatri affianca quelle di Direzione Artistica, organizzazione e gestione di Teatri e rassegne su tutto il territorio romagnolo, in rapporto di convenzione con le diverse amministrazioni locali. Il progetto culturale e imprenditoriale Accademia Perduta/Romagna Teatri rappresenta un unicum a livello nazionale, un modello stabile e originale su cui si è concentrata l’attenzione di ricerche, studi, tesi e pubblicazioni di prestigiose Università italiane.

Accademia Perduta/Romagna Teatri opera in rapporto di Convenzione diretta con la Regione Emilia-Romagna in quanto attività primaria di interesse regionale ai sensi della Legge regionale 13/99 ed è stata una delle prime realtà teatrali ad aver certificato con regolarità il suo Sistema di Qualità basato sulla norma Uni En Iso 9001. Il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri è diretto da Claudio Casadio, attore, autore e regista di caratura ed esperienze internazionali, e Ruggero Sintoni, esperto di progettualità culturale, Presidente nazionale di A.N.T.A.C./Agis e Presidente della Sezione Autonoma dello Spettacolo dal vivo dell’Agis dell’Emilia-Romagna.