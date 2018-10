Teatro Diego Fabbri, stagione 2018-2019: aprono le prevendite per gli spettacoli

A partire da sabato apriranno le prevendite di tutti gli spettacoli programmati nelle rassegne di Prosa, Moderno, Danza, Operetta e Favole della Stagione 2018/2019 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Esclusi dalle prevendite gli appuntamenti che compongono il cartellone di Teatro Comico, per il quale l’altissimo numero di abbonamenti sottoscritti (670) rende inattuabile le prevendite sia al botteghino del Teatro che nel circuito vivaticket. I pochissimi posti disponibili per i quattro spettacoli della rassegna (che avranno per protagonisti Francesco Pannofino, Giovanni Vernia, Giuseppe Giacobazzi e Riccardo Rossi) saranno pertanto venduti nelle rispettive sere di spettacolo a partire dalle 20 nella Biglietteria serale del Fabbri.

Sabato la biglietteria di Via Dall’Aste sarà aperta in orario continuato dalle 11 alle 19. Successivamente le prevendite degli spettacoli (e le prenotazioni telefoniche al numero 0543 26355) saranno attive dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Da domenica sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito e circuito vivaticket. Per il cartellone di "Prosa", oltre al prossimo spettacolo "La guerra dei Roses" con Ambra Angiolini e Matteo Cremon già in corso di prevendita, sarà possibile acquistare i biglietti per "Arlecchino servitore di due padroni", il classico goldoniano interpretato da Natalino Balasso; "Copenaghen" di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; "La Classe", un testo contemporaneo di Vincenzo Manna sul disagio giovanile interpretato da Claudio Casadio, Brenno Placido e Andrea Paolotti; "Regalo di Natale" di Pupi Avati che proprio a Forlì debutterà con il nuovo allestimento; "Le signorine" con Isa Danieli e Giuliana De Sio; "I fratelli Karamazov" con Glauco Mauri e Roberto Sturno.

Per la rassegna "Moderno" sono attesi a Forlì Stefano Accorsi, Paolo Rossi, Geppi Cucciari, Davide Enia ed Elio Germano che si confronteranno con drammaturgie originali, a volte divertenti e leggere a volte impegnate e riflessive, per mostrare uno spaccato di prospettive “altre” che il teatro “moderno” può offrire quando si confronta e affronta la storia o la quotidianità. Di respiro internazionale, la rassegna "Danza", realizzata in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, porterà sul palcoscenico del Diego Fabbri una pluralità di registri espressivi dell’arte coreutica, dal neoclassico di Eko Dance Project all’urban-hip-hop di Inc Innprogresscollective, dalla danza contemporanea di Mm Contemporary Dance Company e Aterballetto fino al circo-danza della francese Compagnie Libertivoire. Gli allestimenti "Operettistici" della stagione presenteranno titoli “evergreen” come "La Principessa della Czarda", "La Vedova Allegra" e "Sul bel Danubio blu", mentre le "Favole" (programmate la domenica pomeriggio al Teatro Il Piccolo di via Cerchia) proporranno al giovane pubblico forlivese e alle loro famiglie tante riletture di fiabe classiche e popolari come "Biancaneve", "I musicanti di Brema", "La gallinella rossa" e "Mignolina".