Teatro Diego Fabbri e spettacoli annullati dal covid: sarà possibile richiedere i voucher

Da lunedì 29 giugno a sabato 11 luglio sarà aperta la campagna di richiesta voucher (come previsto nell’articolo 88 del decreto legge del 17 marzo numero 18) per i biglietti e quote d’abbonamento non utilizzati degli spettacoli annullati della stagione 2019-2020 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Tali voucher avranno validità per 18 mesi dalla data di emissione e potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti o abbonamenti della futura programmazione del Teatro Diego Fabbri.

Nello specifico, tali spettacoli riguardano le rassegne "Comico" (con la pièce "Trascendi e sali" di Alessandro Bergonzoni), "Moderno" ("Onderòd" di Gioele Dix) e "Danza" ("Rossini Ouverture" del Spellbound Contemporary Ballet, "Indaco" della RBR Dance Companye "Antitesi / Secus" della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto).

La richiesta del voucher può essere effettuata via email (all’indirizzo voucher@accademiaperduta.it), oppure recandosi personalmente alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste 10) nel periodo sopra indicato (domenica 5 luglio esclusa) dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ulteriori dettagli, così come il modulo stesso di richiesta voucher, sono disponibili su www.accademiaperduta.it

Gli spettacoli sospesi della rassegna "Prosa" ("I Miserabili" con Franco Branciaroli, "Con tutto il cuore" di Vincenzo Salemme e "Se devi dire una bugia dilla grossa" con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini) e il musical "Ghost" (proposto “fuori abbonamento”), saranno invece riprogrammati nel 2021 e i relativi abbonamenti e biglietti acquistati saranno validi per le nuove date di rappresentazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0543 26355, consultare il portale "www.accademiaperduta.it", inviare una mail a "info@accademiaperduta.it" o consultare la pagina Facebook TeatroDiegoFabbriForli.