Teatro, musica e cinema: assegnati oltre 42mila euro a 25 associazioni culturali

Si è conclusa in tempi rapidi l’istruttoria per la concessione di aiuti economici a parziale copertura dei costi per la realizzazione di programmi o progetti specifici di diffusione e promozione culturale. Il bando scadeva lo scorso 30 novembre. "Abbiamo assegnato 42.600 euro a favore di 25 associazioni culturali del territorio comunale che realizzeranno, nei prossimi mesi, attività dedicate allo studio e alla valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà locale, della promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva", annuncia l'assessore con delega alla cultura Valerio Melandri.

"Un aspetto che mi preme sottolineare è la tempistica riservata all’istruttoria di questo procedimento - illustra Melandri -. Rispetto alle passate edizioni infatti, sono bastati tre mesi per concludere con l’iter di assegnazione dei contributi. In un momento come questo di profondo scoramento, riteniamo che sia importante fornire un messaggio di certezza, efficacia ed efficienza della macchina amministrativa. L’associazionismo culturale e le sue declinazioni rappresentano un fattore aggregante che questa Giunta vuole valorizzare in tutte le sue sfumature. È per questa ragione che ci siamo impegnati, attraverso i nostri uffici, a concludere il prima possibile l’istruttoria relativa a questo bando e a dare una certezza a tutte quelle associazioni che si sono aggiudicate il contributo".