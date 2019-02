Teatro Testori sold out per "Il misericordioso" con l'attore Pietro Sarubbi

Il Teatro Testori ha ospitato domenica "Il misericordioso", lo spettacolo portato in scena dall'attore Pietro Sarubbi. Non è la prima volta che il Centro Culturale Don Francesco Ricci propone la figura del padre. Spiega Enrico Locatelli, che del Centro è il presidente: “Il padre è colui che, con la sua presenza, toglie al bambino la paura e l'incertezza, sentimenti caratterizzanti la nostra epoca. Ci sembra utile proporre la figura di San Giuseppe, ombra, come lo definisce Dobraczynski, del Padre che tutti, magari inconsciamente, cercano”. L’incasso è devoluto ad Avsi, l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, per rispondere a situazioni di grave bisogno in Italia e nel mondo